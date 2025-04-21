Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
354,73
Економія при броні: -31,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
390,10
Економія при броні: -72,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
345,48
Економія при броні: -26,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
404,31
Економія при броні: -24,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
396,51
Економія при броні: -16,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
390,00
Економія при броні: -72,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
354,61
Економія при броні: -41,27 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
358,72
Економія при броні: -29,25 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
352,40
Економія при броні: -22,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
348,53
Економія при броні: -35,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
390,40
Економія при броні: -72,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
349,33
Економія при броні: -31,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
349,42
Економія при броні: -36,16 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
360,51
Економія при броні: -47,25 грн