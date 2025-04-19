Львів (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
352,34
Економія при броні: -39,05 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
390,10
Економія при броні: -74,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
355,54
Економія при броні: -40,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
349,00
Економія при броні: -35,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
364,58
Економія при броні: -50,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20
Економія при броні: -61,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
351,22
Економія при броні: -36,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
350,63
Економія при броні: -36,28 грн