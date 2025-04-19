Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
349,20
Економія при броні: -34,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
352,25
Економія при броні: -37,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
373,70
Економія при броні: -58,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
360,98
Економія при броні: -52,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
401,16
Економія при броні: -21,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
345,48
Економія при броні: -36,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
354,02
Економія при броні: -45,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
321,85
Економія при броні: -45,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
349,53
Економія при броні: -25,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
354,81
Економія при броні: -30,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Нє болєй
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
342,23
Економія при броні: -27,57 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
397,20
Економія при броні: -17,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
397,32
Економія при броні: -17,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн