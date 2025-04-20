Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
349,23
Економія при броні: -40,39 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
328,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
349,36
Економія при броні: -19,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
333,32
Економія при броні: -37,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
390,55
Економія при броні: -11,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
397,75
Економія при броні: -18,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
354,41
Економія при броні: -50,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
350,16
Економія при броні: -46,04 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
328,00
Економія при броні: -34,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн