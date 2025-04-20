Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
342,62
Економія при броні: -28,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
328,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
375,40
Економія при броні: -54,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
325,38
Економія при броні: -10,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
351,52
Економія при броні: -37,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
343,91
Економія при броні: -29,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
346,99
Економія при броні: -32,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
330,02
Економія при броні: -15,56 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
380,90 грн