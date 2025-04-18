Харків (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
373,74
Економія при броні: -12,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
348,18
Економія при броні: -27,72 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
344,46
Економія при броні: -33,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
353,28
Економія при броні: -16,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
356,68
Економія при броні: -19,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
343,86
Економія при броні: -27,61 грн