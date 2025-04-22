Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
390,45
Економія при броні: -11,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
390,40
Економія при броні: -63,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
390,10
Економія при броні: -63,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
381,10
Економія при броні: -54,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
353,58
Економія при броні: -34,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
351,72
Економія при броні: -37,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
346,02
Економія при броні: -32,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
351,28
Економія при броні: -37,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
345,34
Економія при броні: -30,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
352,52
Економія при броні: -36,71 грн