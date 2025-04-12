При одночасному прийомі препарату зі спиртними напоями спостерігаються дисульфірамоподібні симптоми.

З обережністю застосовувати левамізол з препаратами, які впливають на кровотворення.

При одночасному прийомі препарату з кумариноподібними антикоагулянтами протромбіновий час може збільшитись, тому необхідно коригувати дозу перорального антикоагулянта.

Препарат збільшує рівень фенітоїну в крові, тому при одночасному застосуванні з фенітоїном необхідно контролювати рівень фенітоїну в крові.

Левамізол не можна одночасно застосовувати з ліпофільними препаратами, такими як тетрахлорметан, тетрахлоретилен, олія хеноподії, хлороформ або ефір, оскільки токсичність левамізолу може посилитися.