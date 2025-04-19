Левамізол-Здоров'я (Levamisole-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
95,00
Економія при броні: -8,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Залізнична, 7
1.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Варшавська, 193
3.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 113
3.3 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я