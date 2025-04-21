Левамізол-Здоров'я (Levamisole-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -14,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
79,70
Економія при броні: -0,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
8.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
80,60
Економія при броні: -1,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
9.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
9.4 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
58.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -5,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
62.8 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
66.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я