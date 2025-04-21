Левамізол-Здоров'я (Levamisole-Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -20,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -20,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
3.7 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 107
4.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 52
5.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Юності, 20-А
6.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
81,20
Економія при броні: -2,60 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Шевченка, 2-Д
36.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
53.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
73,00
Економія при броні: -2,19 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
63,00
Економія при броні: -1,89 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
89,00
Економія при броні: -2,67 грн