Левамізол-Здоров'я (Levamisole-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -10,50 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
95,00
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
5.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
95,00
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3-А
6.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -10,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я