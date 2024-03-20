ЛЕВАМІЗОЛ (LEVAMISOLUM) Діюча речовина
протигельмінтний, імуностимулюючий засіб; механізм антигельмінтної дії зумовлений специфічним інгібуванням сукцинатдегідрогенази, фумаратредуктази, в зв’язку з чим блокується реакція відновлення фумарату і порушується перебіг біоенергетичних процесів у гельмінтів; у гангліоподібних утвореннях нематод препарат спричиняє деполяризуючий нейром’язовий параліч.
аскаридоз, анкілостомідоз, некатороз.
приймати внутрішньо після їди, запиваючи невеликою кількістю рідини, ввечері; немає потреби у прийомі проносних засобів або спеціальній дієті; для лікування гельмінтозів дорослим призначають по 150 мг однократно.
підвищена чутливість до левамізолу або до допоміжних речовин.
головний біль, безсоння, запаморочення, судоми, відчуття серцебиття, диспептичні явища, такі як нудота, блювання, біль у животі, діарея; реакції з боку ЦНС (енцефалопатії) через 2 - 5 тиж. після прийому препарату; лейкопенія та агранулоцитоз; можливі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж та ангіоневротичний набряк; алергічні реакції, ексфоліативний дерматит.