головний біль, безсоння, запаморочення, судоми, відчуття серцебиття, диспептичні явища, такі як нудота, блювання, біль у животі, діарея; реакції з боку ЦНС (енцефалопатії) через 2 - 5 тиж. після прийому препарату; лейкопенія та агранулоцитоз; можливі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж та ангіоневротичний набряк; алергічні реакції, ексфоліативний дерматит.