Левамізол-Здоров'я (Levamisole-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
95,00
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
3.7 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
4.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
5.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я