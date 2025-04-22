Левамізол-Здоров'я (Levamisole-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -5,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,36
Економія при броні: -2,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -11,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Залізнична, 11
57.3 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 8
64.8 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 17-Г
66.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 75
73.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
95,00
Економія при броні: -6,90 грн