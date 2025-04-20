Левамізол-Здоров'я (Levamisole-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -17,60 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
99,34
Економія при броні: -12,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -11,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 18-К
6.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
20.9 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Л
29.6 км
Левамізол-Здоров'я таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я