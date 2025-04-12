препарат приймати внутрішньо разом з їжею, бажано в першій половині дня (щоб уникнути реакції з боку шлунка). Капсулу слід ковтати цілою, запиваючи невеликою кількістю води.

Хвороба Паркінсона. Початкова доза протягом 4–7 (максимум 15) днів — 100 мг 1 раз на добу (для з’ясування індивідуальної реакції).

Тривале лікування (звичайна доза) – 100 мг 2 рази на добу.

У виняткових випадках (якщо поліпшення терапевтичного ефекту можна очікувати з хорошою переносимістю) — 100 мг 3 рази на добу.

Ці регулярні дози рекомендуються як для раніше лікованих, так і для нелікованих пацієнтів. Нижча початкова доза допомагає з’ясувати індивідуальну реакцію. Зазвичай через 4–7 днів можна призначати звичайну дозу. Дозування 100 мг 3 рази на добу може забезпечити додаткове покращення, однак такий прийом може супроводжуватися підвищеною токсичністю. У цих випадках дозу слід підвищувати поступово, з інтервалом принаймні 1 тиж.

Ефект Неомідантану настає через кілька днів, однак після безперервного застосування протягом декількох місяців ефект трохи знижується.

Для відновлення ефекту лікування застосування Неомідантану можна тимчасово припинити.

Лікування потрібно припиняти поступово, оскільки, незалежно від успішності терапії, раптове припинення лікування може призвести до загострення симптомів у пацієнтів з хворобою Паркінсона.

Комбінована терапія хвороби Паркінсона. Починаючи застосування препарату Неомідантан, раніше ліковані пацієнти повинні продовжити приймати раніше прописані лікарські засоби; в багатьох випадках можна поступово знизити дозу інших антипаркінсонічних препаратів без впливу на успішність лікування. Однак якщо частіше виникають небажані побічні ефекти, дозу потрібно знизити більш швидкими темпами. Раніше ліковані пацієнти, які отримували високі дози антихолінергічних засобів або леводопи, повинні отримувати тривале, до 15 днів, початкове лікування низькими дозами препарату Неомідантан.

Вірус грипу типу А

Діти віком від 5 до 10 років — 100 мг 1 раз на добу.

Діти віком від 10 років, підлітки та дорослі віком до 65 років — 100 мг 2 рази на добу.

Дорослі віком від 65 років та більше — див. особливі вказівки щодо дозування.

Профілактика. Ефективна профілактика та лікування вірусу грипу типу А спостерігалися при застосуванні дози 100 мг/добу. Цю дозу можна призначати пацієнтам з непереносимістю препарату в дозі 200 мг/добу.

Для ефективної профілактики необхідно почати прийом препарату в такому режимі дозування, як тільки будь-який контакт з хворим вірусом грипу є неминучим; лікування має тривати протягом усього періоду епідемії вірусу грипу А, зазвичай близько 6 тиж. У разі якщо Неомідантан застосовували разом з інактивованою вакциною вірусу грипу А, лікування необхідно продовжити 2 або 3 тиж після вакцинації.

Лікування. Лікування грипу слід почати як можна швидше і продовжувати 4–5 днів. Якщо Неомідантан застосовують протягом 48 год після появи симптомів, лихоманка та інші симптоми захворювання зменшуються.

Особливі вказівки щодо дозування для всіх показань до застосування. Дози і спосіб застосування для пацієнтів літнього віку (≥65 років). Плазмова концентрація амантадину залежить від функції нирок. У пацієнтів літнього віку порівняно з дорослими пацієнтами молодого віку може спостерігатися тенденція до подовження Т ½ і зменшення ниркового кліренсу. Тому для пацієнтів літнього віку, які не мають порушення функції нирок, рекомендована максимальна добова доза становить 100 мг. У пацієнтів з порушеннями функції нирок необхідно коригувати інтервал між прийомами (див. ЗАСТОСУВАННЯ, Особливі вказівки щодо дозування для всіх показань, Пацієнти з порушеннями функції нирок).

Пацієнти з порушеннями функції нирок. У пацієнтів з порушеннями функції нирок і у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, значно подовжується Т ½ амантадину, що призводить до підвищення плазмової концентрації. Цим пацієнтам після прийому початкової дози в перший день необхідно з обережністю коригувати дозу препарату Неомідантан шляхом збільшення інтервалу між прийомами відповідно до кліренсу креатиніну (див. таблицю нижче).

Початкова доза

• Для пацієнтів з порушенням функції нирок для лікування вірусу грипу А початкова доза препарату Неомідантан становить 200 мг у перший день терапії, після чого дозу коригують відповідно до кліренсу креатиніну (див. табл.).

• Для пацієнтів з порушенням функції нирок, які почали антипаркінсонічну терапію, початкова доза становить 100 мг препарату Неомідантан в перший день терапії, після чого дозу коригують відповідно до кліренсу креатиніну (див. табл.).

• Пацієнти з хворобою Паркінсона, які отримували підтримувальну терапію для лікування і в яких вперше встановлена ниркова недостатність, не потребують застосування початкової дози; ці пацієнти можуть одразу отримувати лікування в дозі згідно з кліренсом креатиніну (див. табл.).

Таблиця. Доза відповідно до кліренсу креатиніну



Кліренс креатиніну

мл/(хв 1,73 м2) Інтервал між прийомами

(доза 100 мг) <15

15–25

25–35

35–75

>75 7 днів

3 дні

2 дні

1 день

12 год



Пацієнтам, які перебувають на гемодіалізі, зазвичай призначають 100 мг препарату на тиждень і в разі необхідності при хорошій переносимості препарату дозу підвищують до 200 мг на тиждень (див. ЗАСТОСУВАННЯ, Особливі вказівки щодо дозування для всіх показань, Дози та спосіб застосування для пацієнтів похилого віку та Особливі заходи безпеки).

Слід контролювати плазмову концентрацію амантадину. Необхідне ретельне спостереження за пацієнтами (див. Фармакокінетика).

У разі пропуску прийому препарату слід прийняти рекомендовану дозу якомога швидше, якщо тільки не настав час наступного прийому. Ніколи не приймайте подвійні дози. У разі необхідності слід проконсультуватися з лікарем.

Діти. Препарат призначають дітям від 10 років для профілактики та лікування вірусу грипу А.