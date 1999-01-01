Київ
Похідні адамантану
N04B B01
Амантадин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N04
ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04B
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B B
Похідні адамантану
N04B B01
Амантадин
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Амантин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
Асіно Україна
від
545,39
грн
в 631 аптеці
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Пк-Мерц
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
Асіно
від
469,57
грн
в 496 аптеках
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Неомідантан
Капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
від
461,76
грн
в 456 аптеках
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Амантин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Асіно Україна
від
258,42
грн
в 376 аптеках
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Пк-Мерц
Розчин для інфузій 0,4 мг/мл флакон 500 мл №2
Асіно
від
1892,00
грн
в 351 аптеці
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Форма випуску
капс.
р-н д/інф.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.4 мг/мл
100 мг
Пакування
блістер
фл. 500 мл
Кількість штук в упаковці
2
30
50
60
Виробник
Асіно
Асіно Україна
Олайнфарм
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