хвороба Паркінсона: початкова доза - 100 мг 1 р/добу перші 4-7 днів, ч/з 1 тижд. після початку лікування дозу збільшують до 100 мг 2 р/добу , у поєднанні з іншими протипаркінсонічними ЛЗ, інтервал між дозами повинен бути не менше 6 год.; ч/з деякий час збільшувати дозу, МДД - 400 мг; ефективна доза 200-600 мг 2р/добу; для пацієнтів від 65 років добова доза 100 мг, лікування проводити курсами з перервою у 2-3 тижд.; при комбінованому лікуванні з іншими протипаркінсонічними ЛЗ дозу підбирати індивідуально; для пацієнтів, яких раніше лікували амантадином, р-ном д/ін’єкц., початкова доза повинна бути вищою; при різкому загостренні симптомів паркінсонізму при акінетичному кризі в/в доза 200 мг вводиться 1-3 р/добу зі швидкістю не більше 55 крап./хв., час інфузії - 3 год.; лікування грипу типу А: дорослим і дітям старше 10 років - по 100 мг 2 р/добу протягом 4-5 днів; профілактика грипу типу А - дорослим і дітям старше 10 років - по 100 мг 1 р/добу протягом 10 днів або 2-3 тижні після вакцинації проти грипу , пацієнтам літнього віку - 100 мг 1 р/добу з інтервалом не менше 1 дня; для покращання вігільності в посткоматозному стані різноманітної етіології, терапія з добовою дозою 200 мг вводиться у вигляді повільної інфузії (>3 годин), проводиться у початковому періоді 3-5 днів, лікування може бути продовжено, якщо це можливо, в p/os формі - до 4 тижнів у дозі 200 мг/добу.