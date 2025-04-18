Неомідантан (Neomidantan)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 459 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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663,10
Економія при броні: -63,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Аптека низьких цін
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Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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663,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Фармація
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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653,95
Економія при броні: -49,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
693,99
Економія при броні: -97,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
805,00
Економія при броні: -122,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
724,89
Економія при броні: -63,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
421,71
Економія при броні: -14,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
722,94
Економія при броні: -114,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
663,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
736,01
Економія при броні: -74,36 грн