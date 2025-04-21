Неомідантан (Neomidantan)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
693,13
Економія при броні: -95,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
684,00
Економія при броні: -100,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
686,53
Економія при броні: -88,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
407,74
Економія при броні: -16,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
701,45
Економія при броні: -105,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
697,20
Економія при броні: -113,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
375,78
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
741,57
Економія при броні: -104,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн