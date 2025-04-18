Неомідантан (Neomidantan)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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662,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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662,70 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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662,70 грн
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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425,27
Економія при броні: -44,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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710,74
Економія при броні: -83,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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698,40
Економія при броні: -97,85 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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498,47
Економія при броні: -19,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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583,25
Економія при броні: -54,27 грн