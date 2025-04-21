Неомідантан (Neomidantan)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
252,66
Економія при броні: -11,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
740,38
Економія при броні: -79,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
690,25
Економія при броні: -29,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
355,74
Економія при броні: -5,04 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
252,51
Економія при броні: -16,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
640,05
Економія при броні: -36,97 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
727,33
Економія при броні: -90,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
642,00
Економія при броні: -57,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
713,86
Економія при броні: -86,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
684,00
Економія при броні: -99,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
720,76
Економія при броні: -99,42 грн