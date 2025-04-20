Неомідантан (Neomidantan)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
694,52
Економія при броні: -35,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
648,52
Економія при броні: -27,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
692,34
Економія при броні: -107,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
650,91
Економія при броні: -66,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
662,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
692,73
Економія при броні: -41,06 грн