Неомідантан (Neomidantan)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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664,96
Економія при броні: -90,91 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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592,90
Економія при броні: -56,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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663,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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631,14
Економія при броні: -78,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
127,20
Економія при броні: -17,49 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
577,10
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
557,76
Економія при броні: -128,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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732,32
Економія при броні: -93,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
Олайнфарм
663,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Неомідантан капсули 100 мг блістер №50
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