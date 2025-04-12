Засіб для зовнішнього застосування можна використовувати всюди, навіть при відсутності раковин для миття і води.

Для зручності при використанні препарату Стерилліум® краще відбирати за допомогою дозуючого пристрою. Наявні системи дозування дозволяють відбирати Стерилліум® безконтактно. Дозатори можуть бути розміщені незалежно від наявності раковин або мийок там, де необхідна гігієнічна антисептична обробка шкіри рук.

1. Гігієнічна антисептична обробка шкіри рукспрямована проти транзиторної мікрофлори шкіри рук без порушення резидентної мікрофлори.

Гігієнічна антисептична обробка шкіри рук проводиться:

у закладах, на підприємствах, в установах та організаціях охорони здоров'я;

у дитячих дошкільних закладах, навчальних закладах різних рівнів акредитації;

на підприємствах косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної промисловості;

на підприємствах харчової промисловості;

у закладах громадського харчування та торгівлі;

на всіх видах транспорту;

на комунальних об’єктах;

у закладах соціального захисту;

у пенітенціарних установах;

для антисептичної обробки шкіри рук на об’єктах, діяльність яких вимагає дотримання гігієни, т. ч. у побуті для обробки шкіри рук осіб, які доглядають за новонародженими, пацієнтами літнього віку, хворими, у подорожах.

Гігієнічну антисептичну обробку шкіри рук рекомендується проводити перед:

входом в асептичні приміщення (передопераційну, стерилізаційні відділення, відділення реанімації, гемодіалізу);

виконанням інвазійних втручань (установлення катетерів, проведення ін’єкцій, бронхоскопії, ендоскопії);

діяльністю, при якій можливе інфікування об’єкта (наприклад, приготування інфузій, наповнення ємностей розчинами);

кожним прямим контактом з пацієнтами;

переходом від інфікованої до неінфікованої ділянки тіла пацієнта;

контактом зі стерильним матеріалом та інструментарієм;

застосуванням рукавичок;

після:

контакту із забрудненими предметами, рідинами або поверхнями (наприклад, з системою збору сечі, забрудненою білизною, біосубстратами, виділеннями хворого);

контакту з уже введеними дренажами, катетерами або з місцем їх введення;

кожного контакту з ранами;

кожного контакту з пацієнтами;

зняття рукавичок;

користування туалетом;

після чистки носа (при риніті є велика імовірність наявності вірусної інфекції з наступним виділення S.aureus).

Послідовність методу втирання антисептика для гігієнічної обробки рук згідно з Європейським стандартом EN 1500 наведено на Рис. 1. Руки після антисептичної обробки не слід мити.

Антисептичний засіб добавляти у заглиблення долоней сухих рук. За наведеною схемою антисептик енергійно втирати протягом 30 секунд у шкіру рук, включаючи зап’ястя. На кожній стадії рух повторювати 5 разів. Після завершення шостої стадії окремі рухи повторювати до закінчення часу експозиції. У разі необхідності — повторити втирання з новою порцією антисептичного засобу. Слідкувати за тим, щоб протягом усього часу втирання руки залишалися зволоженими препаратом.

Рутинну гігієнічну антисептичну обробку шкіри рук без наступного миття слід проводити до та після огляду кожного пацієнта, а також до та після кожної медичної маніпуляції.

Методика гігієнічної антисептичної обробки шкіри рук

До та після контакту без видимого забруднення рук Мінімум 3 мл антисептика Стерилліум® відбирати безпосередньо з пластикового флакона або за допомогою дозуючого пристрою у за­глиб­лення сухої долоні. Після цього засіб активно втирати у долоні, пальці, між пальцями, у шкіру на тильній стороні долоні, у кутикули та піднігтьові щілини. Засіб необхідно втирати протягом 30 секунд. Протягом усього часу обробки руки слід зволожувати антисептичним засобом.

В особливих випадках, а саме:

а) при краплинному забрудненні рук — ретельно видалити забруднення одноразовою серветкою, просоченою засобом Стерилліум®, потім руки обробити антисептичним засобом Стерилліум ® за методикою (див. рис. 1);

б) при надмірному забрудненні рук виділеннями, секретами, кров'ю — руки спочатку помити водою, потім — зі звичайним милом або милом з антимікробним ефектом, запобігаючи розбризкуванню води в навколишнє середовище та на одяг (наприклад, у разі забруднення кров’ю). Ретельно висушити руки за допомогою безволокнистого одноразового рушника. Після чого руки необхідно обробити антисептиком за стандартною методикою (див. рис. 1). У разі необхідності зону забруднення дезінфікувати та одягти новий спецодяг.

2. Хірургічна антисептична обробка шкіри рук медичного персоналу спрямована проти транзиторної та резидентної мікрофлори шкіри рук.

Хірургічна антисептична обробка шкіри рук здійснюється перед кожним операційним втручанням.

Методика хірургічної антисептичної обробки шкіри рук

3. Антисептична обробка шкіри перед ін’єкціями та пункціями.

Антисептичну обробку шкіри здійснювати перед ін’єкціями, пункціями, забором крові, дрібними хірургічними втручаннями, а також для антисептичної обробки дрібних ушкоджень шкіри.

Антисептична обробка шкіри перед ін’єкціями та пункціями

у місцях можливих втручань суху шкіру необхідно обробляти тампоном, зволоженим препаратом Стерилліум ® , протягом 15 секунд;

, протягом 15 секунд; перед невеликими хірургічними втручаннями (перед пункціями суглобів, пустот та порожнин тіла) шкіру обробляти протягом 1 хвилини;

шкіра з великою кількістю сальних залоз має бути зволоженою препаратом протягом 10 хвилин.

4. Дозування.

У медичній практиці

Гігієнічна антисептична обробка шкіри рук — мінімум 3 мл засобу втирати у суху шкіру рук протягом 30 секунд.

Хірургічна антисептична обробка шкіри рук — мінімум 6 мл (2х3 мл) засобу втирати у шкіру рук порціями протягом 1,5 хвилини (2х45 секунд).

У промисловості

3 мл засобу Стерилліум® втирати у суху шкіру рук протягом 30 секунд.

В інших галузях, де потрібне дотримання гігієнічних норм, та у побуті

3 мл засобу Стерилліум® втирати у суху шкіру рук протягом 30 секунд.

Гігієнічна антисептична обробка шкіри рук для профілактики захворювань, спричинена збудниками:

Найменування експозиція

вірус гепатиту В, С/ВІЛ 15 секунд

вірус герпесу тип I, II 15 секунд

вірус грипу А 15 секунд

ротавірус 15 секунд

вакциніявірус 15 секунд

вірус пташиного грипу 15 секунд

вірус SARS 30 секунд

аденовірус* 30 секунд

поліомавірус* 60 секунд

мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA) 30 секунд

ентерогеморагічна кишкова паличка (EHEC) 30 секунд

мікобактерії туберкульозу* 30 секунд

сальмонели 15 секунд

лістерії 15 секунд

холерний вібріон 30 секунд

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*Відповідно до рекомендацій Інституту Р.Коха (RKI), Німеччина,

для профілактики туберкульозу (тест з M.terrae), адено- та поліомавірусної інфекцій процедуру повторити двічі.

Слідкувати за тим, щоб протягом усього часу втирання препарату руки залишалися зволоженими препаратом.