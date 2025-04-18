Стерилліум® (Sterillium®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
135,77
Економія при броні: -5,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
135,55
Економія при броні: -5,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
133,91
Економія при броні: -11,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
136,66
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
137,55
Економія при броні: -13,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
135,13
Економія при броні: -6,74 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан