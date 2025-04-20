Стерилліум® (Sterillium®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
124,87
Економія при броні: -4,25 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
482,49
Економія при броні: -24,79 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
148,00
Економія при броні: -10,00 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
267,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
301,10
Економія при броні: -53,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
142,96
Економія при броні: -23,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
125,67
Економія при броні: -9,44 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
275,54
Економія при броні: -35,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
486,82
Економія при броні: -29,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
130,98
Економія при броні: -9,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
140,18
Економія при броні: -7,32 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
281,40
Економія при броні: -13,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
127,63
Економія при броні: -5,52 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
128,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
517,92
Економія при броні: -92,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
131,79
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
267,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
276,83
Економія при броні: -11,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
4.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
133,97
Економія при броні: -12,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
132,91
Економія при броні: -4,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
4.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
116,46
Економія при броні: -5,34 грн