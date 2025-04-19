Стерилліум® (Sterillium®)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
133,50
Економія при броні: -15,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
295,40
Економія при броні: -50,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
295,40
Економія при броні: -50,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
276,07
Економія при броні: -15,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
126,43
Економія при броні: -6,92 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
128,75
Економія при броні: -8,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
130,80
Економія при броні: -8,17 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
281,87
Економія при броні: -16,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
127,92
Економія при броні: -6,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
301,70
Економія при броні: -56,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
134,71
Економія при броні: -15,42 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
277,90
Економія при броні: -17,21 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
557,93
Економія при броні: -34,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
147,51
Економія при броні: -4,43 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
294,85
Економія при броні: -8,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
146,18
Економія при броні: -4,39 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
294,90
Економія при броні: -8,85 грн