Стерилліум® (Sterillium®)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
147,51
Економія при броні: -4,43 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
303,05
Економія при броні: -9,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
134,86
Економія при броні: -17,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
116,28
Економія при броні: -8,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
129,03
Економія при броні: -7,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
133,59
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
136,32
Економія при броні: -7,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
125,28
Економія при броні: -5,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
124,86
Економія при броні: -8,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
131,88
Економія при броні: -13,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
125,20
Економія при броні: -7,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
128,90
Економія при броні: -7,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
130,09
Економія при броні: -9,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
134,06
Економія при броні: -9,70 грн