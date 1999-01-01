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Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X53

Пропанол, комбінації

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A XІнші антисептики та дезінфектанти
D08A X53Пропанол, комбінації
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Стерилліум®
Стерилліум®
Розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
від 93,00 грн
в 442 аптеках
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Стерилліум®
Стерилліум®
Розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
від 231,15 грн
в 249 аптеках
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Стерилліум®
Стерилліум®
Розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
від 376,55 грн
в 194 аптеках
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КУТАСЕПТ® Ф
КУТАСЕПТ® Ф
Розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 250 мл з розпилювачем №1
Боде Хемі
від 323,21 грн
в 117 аптеках
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КУТАСЕПТ® Ф
КУТАСЕПТ® Ф
Розчин нашкірний спиртовий флакон 50 мл з розпилювачем №1
Боде Хемі
від 136,81 грн
в 66 аптеках
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КУТАСЕПТ® Ф
КУТАСЕПТ® Ф
Розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
від 392,00 грн
в 38 аптеках
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КУТАСЕПТ® Г
КУТАСЕПТ® Г
Розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
від 380,52 грн
в 14 аптеках
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Стерилліум®
Стерилліум®
Розчин нашкірний спиртовий каністра пластикова 5 л №1
Вілан
від 1808,31 грн
в 4 аптеках
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КУТАСЕПТ® Ф
КУТАСЕПТ® Ф
Розчин нашкірний спиртовий каністра 5 л №1
Боде Хемі
від 2025,40 грн
в 1 аптеці
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КУТАСЕПТ® Г
КУТАСЕПТ® Г
Розчин нашкірний спиртовий каністра 5 л №1
Боде Хемі
Немає в наявності
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