Київ
Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X53
Пропанол, комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A X
Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X53
Пропанол, комбінації
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Стерилліум®
Розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
від
93,00
грн
в 442 аптеках
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Стерилліум®
Розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
від
231,15
грн
в 249 аптеках
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Стерилліум®
Розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
від
376,55
грн
в 194 аптеках
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КУТАСЕПТ® Ф
Розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 250 мл з розпилювачем №1
Боде Хемі
від
323,21
грн
в 117 аптеках
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КУТАСЕПТ® Ф
Розчин нашкірний спиртовий флакон 50 мл з розпилювачем №1
Боде Хемі
від
136,81
грн
в 66 аптеках
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КУТАСЕПТ® Ф
Розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
від
392,00
грн
в 38 аптеках
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КУТАСЕПТ® Г
Розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
від
380,52
грн
в 14 аптеках
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Стерилліум®
Розчин нашкірний спиртовий каністра пластикова 5 л №1
Вілан
від
1808,31
грн
в 4 аптеках
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КУТАСЕПТ® Ф
Розчин нашкірний спиртовий каністра 5 л №1
Боде Хемі
від
2025,40
грн
в 1 аптеці
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КУТАСЕПТ® Г
Розчин нашкірний спиртовий каністра 5 л №1
Боде Хемі
Немає в наявності
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Пакування
каністра 5 л
каністра пластик. 5 л
фл. 50 мл
фл. 1000 мл
фл. пластик. 100 мл
фл. пластик. 250 мл
фл. пластик. 500 мл
фл. пластик. 1000 мл
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Виробник
Bode Chemie
Вилан
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