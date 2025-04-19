Стерилліум® (Sterillium®)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
132,82
Економія при броні: -10,32 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
132,60
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
135,86
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
301,10
Економія при броні: -55,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
128,55
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
131,42
Економія при броні: -7,41 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
278,48
Економія при броні: -12,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
134,82
Економія при броні: -12,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
282,06
Економія при броні: -16,39 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
487,00
Економія при броні: -28,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
137,78
Економія при броні: -19,96 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
487,51
Економія при броні: -29,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
127,36
Економія при броні: -11,44 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
278,72
Економія при броні: -13,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
133,63
Економія при броні: -17,71 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
275,68
Економія при броні: -14,99 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
485,06
Економія при броні: -26,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
139,17
Економія при броні: -4,55 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
270,86
Економія при броні: -10,17 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
485,89
Економія при броні: -18,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
142,87
Економія при броні: -17,99 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
131,56
Економія при броні: -6,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
129,56
Економія при броні: -6,09 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
477,16
Економія при броні: -19,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
132,00
Економія при броні: -8,28 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
284,86
Економія при броні: -19,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан