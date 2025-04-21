Стерилліум® (Sterillium®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
301,10
Економія при броні: -51,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
301,10
Економія при броні: -51,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
121,70
Економія при броні: -5,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
274,25
Економія при броні: -10,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
528,80
Економія при броні: -90,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
143,70
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
257,00
Економія при броні: -12,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
301,10
Економія при броні: -51,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан