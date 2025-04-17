Стерилліум® (Sterillium®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 447 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий каністра пластикова 5 л №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий каністра пластикова 5 л №1
Вілан
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
301,10
Економія при броні: -46,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
156,30
Економія при броні: -33,50 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
326,50
Економія при броні: -70,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
280,82
Економія при броні: -17,14 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
134,49
Економія при броні: -10,13 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
280,75
Економія при броні: -15,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
135,52
Економія при броні: -9,15 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
143,52
Економія при броні: -4,31 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
294,85
Економія при броні: -8,85 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 1000 мл №1
Вілан
517,93
Економія при броні: -15,54 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
157,50
Економія при броні: -33,78 грн
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 500 мл №1
Вілан
321,60
Економія при броні: -69,05 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Стерилліум® розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
155,90
Економія при броні: -33,45 грн