Елекасол (Elecasolum)
Елекасол інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г збору містить: причепи трави (Bidentis herba) 0,1 г; ромашки квіток (Matricariae flores) 0,1 г; солодки коренів (Glycyrrhizae radices) 0,2 г; шавлії листя (Salviae folia) 0,2 г; евкаліпта прутовидного листя (Eucalypti viminalis folia) 0,2 г; календули квіток (Calendulae flores) 0,2 г.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сіро-зеленого кольору з оранжево-жовтими, білими і коричневими вкрапленнями; запах ароматний.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні і дезінфікуючі засоби.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Компоненти препарату чинять антимікробну дію відносно стафілокока, кишкової та синьогнійної паличок, вульгарного протею, пухнастого мікроспоруму та деяких інших мікроорганізмів; виявляють протизапальні властивості і стимулюють репаративні процеси.
Показання
У комплексній терапії гострих і хронічних захворювань вуха, горла та носа; запальних захворювань ротової порожнини та травного тракту.
Протипоказання
Гіперчутливість до компонентів препарату. Артеріальна гіпертензія; порушення функції печінки або нирок; гіпокаліємія, тяжкий ступінь ожиріння.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними та петльовими діуретиками, адренокортикостероїдами та проносними засобами може посилити гіпокаліємію.
Особливості застосування
З обережністю застосовувати хворим на міокардит, перикардит, інфаркт міокарда, брадикардію.
Застосування у період вагітності або годування груддю. За призначенням лікаря, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати місцево для полоскання, примочок, мікроклізм, зрошень та інгаляцій у розведеному вигляді (перевареною водою у 3–4 рази). Внутрішньо приймати нерозведений настій у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по ⅓ склянки; дітям 3–7 років — по 1 столовій ложці, 7–12 років — по 2 столові ложки, 12–14 років — по ¼ склянки. Перед застосуванням настій збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям 3–7 років — по ¼ склянки, 7–12 років — по ½ склянки, 12–14 років — по ⅔ склянки. Місцево настій застосовувати для полоскання, примочок, мікроклізм, зрошень та інгаляцій.
Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.
Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.
Передозування
Тривале застосування (більше 2 місяців) може спричинити порушення водно-електролітного балансу.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т.ч. висипання, свербіж, гіперемія шкіри, утворення набряків), підвищення артеріального тиску, гіпокаліємія. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 60 г або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах в індивідуальному пакетику, по 20 фільтр-пакетів у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.