2 столові ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати місцево для полоскання, примочок, мікроклізм, зрошень та інгаляцій у розведеному вигляді (перевареною водою у 3–4 рази). Внутрішньо приймати нерозведений настій у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по ⅓ склянки; дітям 3–7 років — по 1 столовій ложці, 7–12 років — по 2 столові ложки, 12–14 років — по ¼ склянки. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям 3–7 років — по ¼ склянки, 7–12 років — по ½ склянки, 12–14 років — по ⅔ склянки. Місцево настій застосовувати для полоскання, примочок, мікроклізм, зрошень та інгаляцій.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.