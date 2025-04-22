Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -15,50 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,50
Економія при броні: -15,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,78
Економія при броні: -1,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -15,50 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,50
Економія при броні: -15,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
54,16
Економія при броні: -11,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
59,00
Економія при броні: -13,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
54,32
Економія при броні: -10,05 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
60,12
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -16,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,54
Економія при броні: -7,69 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,74
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,68
Економія при броні: -9,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,98
Економія при броні: -6,00 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
58,21
Економія при броні: -3,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"