Львів (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
54,30
Економія при броні: -10,36 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -15,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -16,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
54,59
Економія при броні: -2,89 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,75
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
54,66
Економія при броні: -10,67 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -16,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -16,40 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,50
Економія при броні: -17,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -15,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -15,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"