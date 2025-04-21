Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,67
Економія при броні: -11,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -16,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -16,10 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,40
Економія при броні: -14,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
58,70
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,99
Економія при броні: -10,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -14,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
58,70
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
46,12
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
54,23
Економія при броні: -10,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,22
Економія при броні: -7,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
55,27
Економія при броні: -11,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -16,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
50,00
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
56,20
Економія при броні: -10,30 грн