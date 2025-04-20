Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
63,17
Економія при броні: -3,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
54,33
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,53
Економія при броні: -11,48 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
54,82
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,50
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
58,70
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
54,20
Економія при броні: -11,00 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
56,28
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
56,42
Економія при броні: -13,51 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
58,71
Економія при броні: -9,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
59,00
Економія при броні: -14,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
51,08
Економія при броні: -8,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,95
Економія при броні: -11,04 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
54,45
Економія при броні: -10,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"