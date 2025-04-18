Київ
Елекасол (Elecasolum)

Елекасол (Elecasolum)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 371 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
44,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
45,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
52,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,55
Економія при броні: -9,46 грн
44,09 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
47,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
42,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,74
Економія при броні: -9,79 грн
43,95 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
56,70
Економія при броні: -4,64 грн
52,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -14,70 грн
47,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
44,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -14,70 грн
47,30 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,50
Економія при броні: -11,40 грн
54,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
42,82 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
50,34 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
42,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
42,80 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
50,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -14,70 грн
47,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
44,64 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
49,48 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
44,26 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,46 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
46,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,64
Економія при броні: -7,61 грн
46,03 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
56,60
Економія при броні: -5,55 грн
51,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
45,00 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
49,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
43,19 грн
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