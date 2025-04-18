Харків (адресу не вказано)
Доступно в 371 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,55
Економія при броні: -9,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,74
Економія при броні: -9,79 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
56,70
Економія при броні: -4,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -14,70 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,50
Економія при броні: -11,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,64
Економія при броні: -7,61 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
56,60
Економія при броні: -5,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"