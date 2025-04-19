Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 245 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
55,09
Економія при броні: -7,01 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
55,17
Економія при броні: -7,09 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,29
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
54,09
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -16,10 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,10
Економія при броні: -17,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,10
Економія при броні: -17,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
55,54
Економія при броні: -7,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
57,03
Економія при броні: -13,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -16,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,91
Економія при броні: -5,84 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,59
Економія при броні: -3,27 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,85
Економія при броні: -4,22 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,69
Економія при броні: -9,75 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
56,85
Економія при броні: -8,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
54,50
Економія при броні: -10,56 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
58,78
Економія при броні: -10,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,57
Економія при броні: -9,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,91
Економія при броні: -4,59 грн