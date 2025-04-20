Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,63
Економія при броні: -9,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,45
Економія при броні: -8,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
56,20
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
56,11
Економія при броні: -1,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -17,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,85
Економія при броні: -5,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,90
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,11
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
56,34
Економія при броні: -5,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,79
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,93
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,71
Економія при броні: -1,92 грн