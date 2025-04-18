Київ (адресу не вказано)
Доступно в 796 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -14,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,70
Економія при броні: -14,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
73,20
Економія при броні: -15,65 грн
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,70
Економія при броні: -17,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
57,22
Економія при броні: -5,66 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
61,96
Економія при броні: -12,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
53,63
Економія при броні: -8,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,10
Економія при броні: -15,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Елекасол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Елекасол збір пачка 60 г №1
ЗАТ "Ліктрави"