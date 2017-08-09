Під час лікування препаратом слід утримуватися від вживання алкогольних напоїв. У період лікування препаратом необхідний контроль артеріального тиску. При застосуванні протягом тривалого часу і у великій кількості препарат погіршує травлення, спричиняє головний біль, збуджує нервову систему, а у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями може погіршити діяльність серця. Хворим з гастроезофагеальним рефлюксом не слід вживати препарати, що містять у складі м’яти листя, оскільки може посилитися печія. Хворим із жовчнокам’яною хворобою та іншими захворюваннями жовчовивідних шляхів застосовувати препарат слід з обережністю.