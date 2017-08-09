А-Дістон (A-Diston) (270601) - інструкція із застосування ATC-класифікація
А-Дістон інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
- Заявник
- Місцезнаходження заявника
Склад
діюча речовина: настойка з лікарської рослинної сировини: глоду плодів (Сrataegi fructus), собачої кропиви трави (Leonuri cardiacae herba), валеріани коренів (Valerianae radix), фенхелю плодів (Fructus foeniculi vulgaris), м’яти листя (Menthae piperitae folium), арніки квіток (Arnicae flos) (екстрагент — етанол 70%);
1 флакон крапель містить настойки з лікарської рослинної сировини (1:10): глоду плодів (Сrataegi fructus), собачої кропиви трави (Leonuri cardiacae herba), валеріани коренів (Valerianae radix), фенхелю плодів (Fructus foeniculi vulgaris), м’яти листя (Menthae piperitae folium), арніки квіток (Arnicae flos) (екстрагент — етанол 70%) — 30 мл або 50 мл.
Лікарська форма
Краплі для перорального застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина світло-коричневого кольору з приємним запахом.
Фармакотерапевтична група
Комбіновані кардіологічні препарати. Код АТХ С01Е Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комбінований препарат рослинного походження, що містить комплекс біологічно активних речовин: із глоду плодів, що мають гіпотензивні, кардіопротекторні, спазмолітичні властивості; із собачої кропиви трави, що мають гіпотензивний, седативний, спазмолітичний ефекти; із плодів фенхелю, що мають спазмолітичну дію; із арніки квіток, що мають тонізуючу, кардіопротекторну активність; із м’яти листя, які мають спазмолітичний, седативний вплив. Препарат посилює кровообіг у судинах головного мозку і коронарних судинах серця, знижує збудливість міокарда, має гіпотоксичні, антиаритмічні, заспокійливі властивості.
Показання
Застосовують у комплексному лікуванні функціональних розладів діяльності серцево-судинної системи, що супроводжуються аритмією, ішемією та гіпоксією (нейроциркуляторна дистонія, вегетоневроз) з метою кардіопротекції. Застосовують як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату, алергія до рослин родини складноцвітих; алкоголізм в анамнезі, одночасне застосування препаратів, що містять алкоголь; виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки; цироз печінки; виражена артеріальна гіпотензія або брадикардія; депресія та інші захворювання, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи; бронхіальна астма.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Оскільки препарат А-Дістон містить спирт етиловий 70%, можливе потенціювання дії снодійних препаратів, транквілізаторів, нейролептиків; препарати собачої кропиви, валеріани, глоду можуть потенціювати фармакологічні ефекти седативних, снодійних, аналгетичних, антигіпертензивних препаратів та серцевих глікозидів, а також посилюють дію алкоголю.
Особливості застосування
Під час лікування препаратом слід утримуватися від вживання алкогольних напоїв. У період лікування препаратом необхідний контроль артеріального тиску. При застосуванні протягом тривалого часу і у великій кількості препарат погіршує травлення, спричиняє головний біль, збуджує нервову систему, а у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями може погіршити діяльність серця. Хворим з гастроезофагеальним рефлюксом не слід вживати препарати, що містять у складі м’яти листя, оскільки може посилитися печія. Хворим із жовчнокам’яною хворобою та іншими захворюваннями жовчовивідних шляхів застосовувати препарат слід з обережністю.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказане.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У період застосування препарату забороняється керувати автомобілем або працювати з потенційно небезпечними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослим внутрішньо по 20–30 крапель 3 рази на добу до їди. Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально і в середньому становить 30 днів.
Передозування
При значному підвищенні дози можливі диспептичні розлади, прояви гіперчутливості, рідко — сонливість, зниження артеріального тиску, брадикардія, відчуття пригніченості, підвищеної втомлюваності, запаморочення, головний біль, нудота, а у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями — біль у ділянці серця, що вимагають припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри); розлади з боку шлунково-кишкового тракту, у т. ч. диспептичні розлади, сухість у роті, нудота, блювання, запор або діарея, біль у животі; рідко — порушення сну, сонливість; зменшення частоти серцевих скорочень; запаморочення; головний біль, відчуття втоми, слабкості, пригнічення, зниження розумової та фізичної працездатності; поліурія; пітливість, озноб.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду.
Упаковка
По 30 мл або 50 мл у флаконі. По одному флакону у пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Біолік».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Незалежності, 131 Ш.
Заявник
ТОВ «Українська фармацевтична компанія».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02660, м. Київ, вул. Старосільська, 1 У.