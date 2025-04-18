Харків (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
89,86
Економія при броні: -4,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
86,10
Економія при броні: -5,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
99,53
Економія при броні: -5,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
90,16
Економія при броні: -5,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
91,10
Економія при броні: -5,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
95,50
Економія при броні: -10,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
90,46
Економія при броні: -11,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
95,90
Економія при броні: -11,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
96,00
Економія при броні: -11,20 грн