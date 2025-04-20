Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
88,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
86,55
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
88,86
Економія при броні: -4,14 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
85,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
82,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
95,90
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
87,72
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
90,00
Економія при броні: -9,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
87,97
Економія при броні: -7,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
88,21
Економія при броні: -4,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
88,04
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
87,66
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
85,50
Економія при броні: -7,63 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
85,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
90,74
Економія при броні: -9,28 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
90,00
Економія при броні: -12,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
88,15
Економія при броні: -6,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
88,66
Економія при броні: -7,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
96,00
Економія при броні: -11,60 грн