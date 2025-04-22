Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
95,90
Економія при броні: -11,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
95,90
Економія при броні: -11,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.0 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
3.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
95,90
Економія при броні: -11,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
96,41
Економія при броні: -2,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Франка Івана, 46
72.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
96,00
Економія при броні: -0,50 грн