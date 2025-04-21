Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
99,62
Економія при броні: -6,11 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
87,41
Економія при броні: -4,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
95,90
Економія при броні: -11,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
85,58
Економія при броні: -7,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
5.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
90,33
Економія при броні: -8,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 130/7
7.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 2-М
8.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 105/1
8.9 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
96,00
Економія при броні: -11,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
8.9 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія