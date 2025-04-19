Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
96,00
Економія при броні: -14,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
96,00
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
86,57
Економія при броні: -5,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
87,96
Економія при броні: -11,04 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
88,73
Економія при броні: -10,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
89,44
Економія при броні: -10,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
87,87
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
88,12
Економія при броні: -3,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
88,07
Економія при броні: -3,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
87,76
Економія при броні: -9,94 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
85,00
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
95,90
Економія при броні: -14,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
86,88
Економія при броні: -5,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
88,87
Економія при броні: -11,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
87,15
Економія при броні: -9,29 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія