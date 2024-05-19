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А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл, №1 - Київ (90831) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
81,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
80,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
104,50
Економія: -31,99 грн
72,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
80,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
87,99
Економія: -15,48 грн
72,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
69,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
75,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
80,58
Економія: -3,79 грн
76,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
73,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
86,32
Економія: -3,42 грн
82,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
97,50
Економія: -2,92 грн
94,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
91,99
Економія: -19,48 грн
72,51 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
75,44 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
77,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
89,65
Економія: -12,86 грн
76,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
68,74 грн